مستوحى من الأولمبياد.. تسريب صورة قميص برشلونة الجديد

المصدر: البيان

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ظهرت بعض التسريبات لقميص نادي برشلونة الإسباني الجديد الذي سيرتديه الفريق بالموسم المقبل 2022/2023، المصمم من شركة "نايكي" الأمريكية المتخصصة في إنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية.

وقامت موقع "Footy Headlines" المتخصص في قمصان الفرق الرياضية، بتسريب صور لقميص برشلونة الأساسي في الموسم المقبل، وقال أن القميص مستوحى من ألوان دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في برشلونة عام 1992.

وحسب الصور المنشورة من الموقع فسيكون قميص برشلونة الجديد بنفس الألوان المعتادة للنادي الكتالوني، مع إضافة اللون الأزرق الداكن في الجزء العلوي من القميص، والخطوط الطولية.

وأعلن برشلونة أمس الثلاثاء عن تعاقده مع شركة "سبوتيفاي" لرعاية قمصان الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل، على أن تعلن الشركة عن القميص الجديد للبلوغرانا، خلال شهر مايو المقبل.





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