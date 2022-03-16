ميندي وبنزيما ورودريجو.. موقف ثلاثي ريال مدريد من الكلاسيكو

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف ثلاثي ريال مدريد المصاب، فيرلاند ميندي وكريم بنزيما ورودريجو جوس، من اللحاق بمباراة الكلاسيكو المقبلة أمام برشلونة.

وتعرض الثلاثي ميندي وبنزيما ورودريجو للإصابة خلال مباراة مايوركا الماضية بالدوري الإسباني، وحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن ميندي لن يكون قادراً على التواجد في الكلاسيكو، في ظل معاناته من إصابة في ساق القدم اليسرى، وهو ما سيتسبب في غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح من 10 أيام إلى 15 يوماً.

وأوضحت الإذاعة أن بنزيما لم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، على أن يخضع اللاعب الفرنسي لفحص طبي الجمعة لتحديد موقفه من التواجد في الكلاسيكو، فيما أكدت مشاركة رودريجو جوس في التدريبات بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة يوم الأحد المقبل 20 مارس، بالجولة 29 من منافسات الدوري الإسباني، ويستضيف المباراة ملعب سانتياجو برنابيو.

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