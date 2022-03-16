بعد تألقه الكبير.. ريال مدريد يكافئ فينيسيوس

المصدر: البيان

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يجهز مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، مكافأة خاصة للبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الميرينغي، بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب خلال الموسم الجاري.

وجاء قرار إدارة ريال مدريد بتجديد عقد فينيسيوس، للحفاظ على تواجده داخل قلعة الملكي وضمان استمرار ضمن صفوف الفريق لأطول فترة، كونه أحد العناصر الأساسية.

وبحسب الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن ريال مدريد يجهز عقداً جديداً لفينسيوس لتمديد تعاقده الحالي، على أن يتم حسم الملف بنهاية الموسم.

وأشار رومانو إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يخطط لتواجد فينيسيوس بجانب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي بات على أعتاب الانتقال إلى الميرينغي في الصيف المقبل، خاصة أن تعاقده مع العملاق الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال إلى أي نادي جديد دون تكبد خزينته أي مبالغ مالية نظير شرائه.

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