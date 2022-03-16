أزمة حراس تعصف بالسنغال قبل منازلة مصر في تصفيات المونديال

المصدر: البيان

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أزمة في حراسة المرمى يعاني منها منتخب السنغال مؤخراً قبل منازلته لنظيره المصري في تصفيات كأس العالم 2022 نهاية مارس الجاري.

وأكدت شبكة "France Bleu" الفرنسية، أن ألفريد غوميس حارس مرمى نادي رين الفرنسي وهو الحارس البديل لمنتخب السنغال قد تعرض لكسر في إصبعه أثناء المباراة الأخيرة لفريق رين يوم الأحد الماضي بالدوري الفرنسي، ومن المتوقع غيابه عن المستطيل الأخضر لمدة من 8 إلى 10 أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن غوميس هو بديل إدوارد ميندي، حارس مرمى السنغال وتشيلسي، ومما يزيد صعوبة الأزمة أن الحارس الثالث، سيني دينج، مصاب كذلك سيغيب لمدة شهر.

وتلعب السنغال بطل أمم أفريقيا، مع منتخب الفراعنة مباراتين لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 يومي 25 في و29 مارس في ، القاهرة داكار، على الترتيب.



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