صحفي إيطالي يزف خبراً ساراً لجماهير ليفربول بشأن محمد صلاح

المصدر: وكالات

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قال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو إن محمد صلاح نجم ليفربول لا يفكر بالانضمام للدوري الإسباني، ولا يفكر بالرحيل عن الريدز هذا الصيف؛ خاصةً وأن عقده ممتد حتى صيف 2023 حين يمكنه الرحيل بالمجان.

وأضاف فابريزيو عبر صفحته الشخصية "توتير" تركيز صلاح الآن منصب على ليفربول فقط، وأن محادثات التجديد متوقفة والأمر متوقف على ليفربول.

وفي سياق متصل، تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في مؤتمر مباراة أرسنال قائلاً: صلاح جاهز للتدريبات ولا تعليق على تصرفات وكيل أعماله.

وأضاف: مو لاعب قوي وعنيد، نحن محظوظون وسعداء أن إصابته ليست كبيرة، كانت قدمه متورمة ومؤلمة ولكن هذه الأعراض تحسنت، فقد خضع لجلسة تدليك لقدمه قبل المؤتمر وهو جاهز للمشاركة معنا في التدريبات الجماعية. سنرى كيف ستكون حالته حينها.

واختتم تصريحاته: أنا لست قلقًا بشأن عقد صلاح، الأمور تسير كما يجب أن تسير والأطراف المعنية بالأمر على تواصل فيما بينها.

يذكر أن ليفربول يواجه أرسنال غداً الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة 27 من البريميرليغ، على ملعب الأخير.

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