بعد اهتمام الكبار.. موقف صلاح من الانتقال للدوري الإسباني

المصدر: البيان

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بات الحديث عن مستقبل محمد صلاح نجم نادي ليفربول مع ناديه الإنجليزي، أكثر ما تهتم به وسائل الإعلام حول العالم خاصة البريطانية والإسبانية بعدما أشارت بعض الوكالات العالمية إلى اهتمام برشلونة وريال مدريد بضم اللاعب المصري، في ظل عدم وصول ليفربول لاتفاق معه حتى الآن حول تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023.

وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، موقف محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري الإسباني، حيث كتب على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "صلاح يركز فقط على مستقبله مع ليفربول في الوقت الراهن".

وتابع: "محمد صلاح لا يُخطط حالياً للانتقال إلى الدوري الإسباني، ولا يفكر أيضاً في المغادرة هذا الصيف، عندما ينتهي عقده في يونيو 2023 قد يغادر مجانا".

وأتم: "من الآن فصاعداً مو صلاح يركز فقط مع ليفربول، ومحادثات العقد الجديد لا تزال متوقفة، والأمر متروك الآن للنادي الإنجليزي".

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