عودة السلطان.. منتخب السويد يستدعي إبراهيموفيتش

المصدر: البيان

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استدعى يانه أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد، زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي، لانضمامه إلى قائمة اللاعبين التي تستعد لخوض مباراة التشيك.

ويلتقي السويد مع التشيك في الدور الإقصائي من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، وهي المباراة المقرر إقامتها 24 مارس الجاري.

وجاء ضم السلطان إبراهيموفيتش لقائمة منتخب بلاده، بعد ظهوره بمستوي مميز مع فريقه ميلان خلال الآونة الأخيرة.

وفيما يلي القائمة الكاملة للمنتخب السويدي، استعدادا لمواجهة التشيك:

أندرياس ليند، كريستوفر نوردفيلت، روبن أولسن، لودفيغ أوغوستينسون، ماركوس دانيلسون، فيليب هيلاندير، إيميل كرافث، يواكيم نيلسون، فيكتور لينديلوف، مارتين أولسون، كارل ستارفيلت، دانيال صندغرين، فيكتور كلايسون، ألبين إكدال، أنطوني إيلنغا، إيميل فورسبيرغ، برانيمير هرغوتا، زلاتان إبراهيموفيتش، ألكسندر إيزاك، غاسبر كارلسون، غاسبر كالستروم، ديان كولوسيفسكي، كريستوفر أولسون، روبن كوايسون، ماتياس سفانبيرغ.

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