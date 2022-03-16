كلوب عن صلاح: ليس غطاساً ويتعرض للظلم

المصدر: البيان

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أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، استيائه من عدم حصول محمد صلاح نجم الريدز على حقه من جانب الحكام، بسبب الأخطاء التي ترتكب ضده في مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال تصريحات صحفية: "هناك إحصائية لست متأكداً منها، وهي أن صلاح أقل لاعب يحصل على أخطاء مقارنة بالمهاجمين الآخرين".

وأضاف: "أمر جنوني عندما ننظر إلى الأخطاء التي ارتكبت ضده والتي لا يحتسبها الحكام، لذلك عندما يسقط يتعين عليه النهوض مرة أخرى".

وتابع: "صلاح يواجه اتهامات دائماً بأنه لاعب غطاس وهذا عار مطلق، لا أعلم لماذا يقال ذلك يجب عليكم أن تسألوا الحكام، لأننا لم نقترب حتى من عدد الركلات الحرة التي يجب أن يحصل عليها"

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