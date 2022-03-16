أرسنال يصطدم بـ ليفربول.. مواعيد مباريات الأربعاء والقنوات الناقلة
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يشهد اليوم الأربعاء إقامة العديد من المواجهات على المستوى الأوروبي والعربي، تأتي على رأسهم مباراة أرسنال وليفربول المؤجلة من الجولة 27 للدوري الإنجليزي، وتقام أيضاً اليوم آخر مباراتين في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتستكمل مباريات الجولة 13 من منافسات الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
برايتون × توتنهام هوتسبير
11:30 مساءً بتوقيت الإمارات
تذاع على beIN Sports HD Xtra 1
أرسنال × ليفربول
12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات
تذاع على beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
ليل × تشيلسي
12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات
تذاع على beIN Sports 1 HD Premium
يوفنتوس × فياريال
12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات
تذاع على beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ماينتس × بروسيا دورتموند
09:30 مساءً بتوقيت الإمارات
تذاع على beIN SPORTS CONNECT france, beIN Sports 1 france
مواعيد مباريات الدوري المصري
الجونة × المقاولون العرب
05:00 مساءً بتوقيت الإمارات
تذاع على ON Time Sports
الاتحاد السكندري × الإسماعيلي
07:30 مساءً بتوقيت الإمارات
تذاع على ON Time Sports
إنبي × سيراميكا كليوباترا
10:00 مساءً بتوقيت الإماراتتذاع على ON Time Sports