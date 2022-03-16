أرسنال يصطدم بـ ليفربول.. مواعيد مباريات الأربعاء والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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يشهد اليوم الأربعاء إقامة العديد من المواجهات على المستوى الأوروبي والعربي، تأتي على رأسهم مباراة أرسنال وليفربول المؤجلة من الجولة 27 للدوري الإنجليزي، وتقام أيضاً اليوم آخر مباراتين في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتستكمل مباريات الجولة 13 من منافسات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون × توتنهام هوتسبير

11:30 مساءً بتوقيت الإمارات

تذاع على beIN Sports HD Xtra 1

أرسنال × ليفربول

12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

تذاع على beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ليل × تشيلسي

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

تذاع على beIN Sports 1 HD Premium

يوفنتوس × فياريال

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

تذاع على beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينتس × بروسيا دورتموند

09:30 مساءً بتوقيت الإمارات

تذاع على beIN SPORTS CONNECT france, beIN Sports 1 france

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة × المقاولون العرب

05:00 مساءً بتوقيت الإمارات

تذاع على ON Time Sports

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي

07:30 مساءً بتوقيت الإمارات

تذاع على ON Time Sports

إنبي × سيراميكا كليوباترا

10:00 مساءً بتوقيت الإماراتتذاع على ON Time Sports

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