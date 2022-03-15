أذهب وقطف الموز! فينيسيوس يتعرض لإهانات عنصرية

المصدر: البيان

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تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، لإهانات عنصرية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام مايوركا، التي جمعت بينهما أمس الإثنين بالجولة 28 من منافسات "الليغا".

وجاءت الإهانات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس من جانب جماهير مايوركا، بسبب اشتباكاته المتكررة مع لاعبي الخصم، بحسب ما ذكرته شبكة "ABC" الإسبانية.

ووجهت جماهير مايوركا التي تواجدت في مدرجات الملعب عبارات وإهانات لفظية متكررة ضد اللاعب، كانت أبرزها "أذهب وقطف الموز".

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فينيسوس للإهانات العنصرية، حيث تعرض اللاعب لإهانات قبل من جانب جماهير برشلونة خلال مواجهة الفريقين نوفمبر الماضي، لحظة استبداله في اللقاء.

ونجح فينيسيوس في تسجيل هدف ريال مدريد الأول في شباك مايوركا، في المباراة التي انتهت بثلاثية لصالح الميرنغي.

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