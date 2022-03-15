ميزانية ضخمة.. اجتماع بين بيريز وبوروسيا دورتموند لحسم صفقة هالاند

المصدر: البيان

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يسعى ريال مدريد لحسم صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم هالاند بالرحيل عن بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل، في ظل تلقيه عدة عروض من أكبر الأندية الأوروبية نظراً لتألقه الكبير مع العملاق الألماني.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك اجتماع سيجمع بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وهانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل التفاوض حول صفقة هالاند.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد حدد 130 مليون يورو، مقابل شراء هالاند، عبارة عن 75 مليون يورو قيمة البند الموجود في عقد اللاعب مع بوروسيا الذي يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل، وباقي المبلغ هو عمولة والد اللاعب ومينو رايولا وكيله.

ويرغب ريال في التعاقد مع هالاند لـ 6 مواسم مقبلة، وفي حال الفوز بالصفقة لهذه المدة ستصل ميزانيتها إلى 350 مليون يورو، شامل راتب اللاعب طيلة فترة عقده مع الملكي.

ويسعى ريال مدريد لضم هالاند بداية من الموسم المقبل، وعدم الانتظار لنهاية عقده مع بروسيا، خاصة أن هناك أندية أخرى تحاول خطفه على رأسهم برشلونة ومانشستر سيتي.

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