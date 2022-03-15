فينجر عن صلاح: مزيج من ميسي ورونالدو ويجب تلبيه طلباته

المصدر: البيان

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يرى المخضرم آرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول هو مزيج بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وقال فينجر في تصريحاته لـ شبكة "ليفربول إيكو"، أنه يجب على ليفربول تلبية طلبات صلاح المادية خاصة أن اللاعب يستحق ذلك.

وتابع: "400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً؟، هناك عوامل يتم الاعتماد عليها مثل الحالة البدنية للاعب إذا كان جيداً وسريعاً ولديه لياقة بدنية جيدة، ولا يُصاب كثيراً ولا يغيب عن المباريات، فهو يستحق، إذا لم يكن هكذا فليس عليك تجديد التعاقد معه".

وتابع: "في حالة محمد صلاح عليك تجديد عقده فهو مزيج من رونالدو وميسي، لقد تحسن كثيراً في لمسته الأخيرة، وكان أفضل لاعب في العالم خلال الفترة من أغسطس وحتى كأس الأمم الإفريقية".

واستكمل: "رأيت محمد صلاح يسجل أهدافاً بشكل استثنائي، ليس عليك خسارة صلاح وماني، فهما الآن جزء من تاريخ ليفربول وأصبحا نجوماً منذ انتقالهما إلى الريدز".

الجدير بالذكر أن ليفربول لم يصل لاتفاق مع صلاح حتى الآن حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023.

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