كلوب يكشف موقف صلاح من مواجهة أرسنال

المصدر: البيان

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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف محمد صلاح نجم الريدز من اللحاق بمباراة أرسنال المقبلة.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرسنال: "الجهاز الطبي أبلغني أن صلاح سيكون جاهزاً للمشاركة في تدريب اليوم".

وتابع: "صلاح لاعب قوي وكنا محظوظين بأن إصابته ليست خطيرة، لقد عانى من التهاب مؤلم لكن اليوم هو بحالة أفضل".

وعن إمكانية لحاق صلاح بمواجهة أرسنال، قال كلوب: "سنرى كيف سيكون الوضع، بعد مشاركته في تدريب اليوم".

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال غداً الأربعاء، في أطار منافسات الجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 هدفاً، أحرزهم في 26 لقاء خاضه.

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