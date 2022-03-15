كلوب رداً على سخرية وكيل صلاح: ليس لدي حساب تويتر

المصدر: البيان

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رد المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، على سخرية رامي عباس وكيل محمد صلاح لاعب الريدز، من تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها أن قرار تجديد عقد صلاح مع ليفربول في يد اللاعب، والنادي قام بفعل كل ما في وسعه.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء أرسنال: "آخر شيء قد أفعله هو أن أقدم تصريحات تأخذ في عناوين الصُحف، ليس لدي علم بأي ردة فعل من جانب الوكيل".

وتابع: "تريدون أن تضعوني بالفخ لأقول تصريحات تضعوها كعناوين في صُحفكم، ولكن ليس لدي حساب تويتر من الأساس لكي أتابع ما كتبه الوكيل".

وعن تجديد عقد صلاح مع ليفربول وإمكانية الوصول لاتفاق يحسم الأمور، قال كلوب: "لست قلقاً، فكل شيء على ما يرام".

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال غداً الأربعاء، في أطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 هدفاً، أحرزهم خلال 26 لقاء خاضه.

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