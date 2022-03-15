بعد تعثر مانشستر سيتي.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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اشتعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي عقب انتهاء مباريات الجولة 29 من "البريميرليغ"، وذلك بعد سقوط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام كريستال بالاس، ليفقد نقطتين هامتين في مشوار الحفاظ على الصدارة، ويقلص الفارق مع الوصيف ليفربول إلى 4 نقاط فقط.

وشهدت منافسات الجولة 29 فوز ليفربول على برايتون بنتيجة 0/2، وفوز أرسنال على ليستر سيتي بنفس النتيجة، وتخطى مانشستر يونايتد نظيره توتنهام بنتيجة 2/3، بينما فاز تشيلسي بصعوبة على نيوكاسل يونايتد نتيجة 0/1، وسقط أستون فيلا أمام وست هام بنتيجة 1/2.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021/2022، بعد انتهاء منافسات الجولة 29:

مانشستر سيتي 70 نقطة

ليفربول 66 نقطة

تشيلسي 59 نقطة

أرسنال 51 نقطة

مانشستر يونايتد 50 نقطة

وست هام 48 نقطة

ولفرهامبتون 46 نقطة

توتنهام 45 نقطة

أستون فيلا 36 نقطة

ساوثهامبتون 35 نقطة

كريستال بالاس 34 نقطة

ليستر سيتي 33 نقطة

برايتون 33 نقطة

نيوكاسل يونايتد 31 نقطة

برينتفورد 30 نقطة

ليدز يونايتد 26 نقطة

إيفرتون 22 نقطة

واتفورد 22 نقطة

بيرنلي 21 نقطة

نورويتش سيتي 17 نقط

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