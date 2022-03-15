محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في " البريميرليغ"

المصدر: البيان

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احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بفوز النجم المصري محمد صلاح الجديد بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير والتي تعلن عنها رابطة اللاعبين المحترفين بصورة دورية.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للنجم المصري، وعلق عليها:"محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير".

وطمئن المدرب الألماني يورغن كلوب جمهور الريدز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للقاء ارسنال، بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح خلال مواجهة برايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً:"الإصابة ليست قوية، قدمه كانت متورمة وتؤلمه لكنه تحسن بالأمس، لقد تلقيت رسالة قبل المؤتمر الصحفي مباشرة أنه جاهز للعودة إلى التدريبات وسنرى ما سيحدث".

ويستضيف أرسنال نظيره ليفربول غدا الأربعاء، على ستاد "الإمارات" معقل الجانرز، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير 👏 pic.twitter.com/QbIYhEZpFb — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 15, 2022

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