حسمت الصفقة.. برشلونة ينهي ثاني صفقاته للموسم الجديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق نهائي مع صفقته الجديد، بحسب ما أكدته التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النادي الكتالوني اتفق مع الإيفواري فرانك كيسي نجم ميلان الإيطالي، للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل استغلالا لانتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وتعتبر صفقة فرانك كيسي هي الثانية لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بعدما أنهى البرسا اتفاقه مع أندرياس كريستنسن نجم فريق تشيلسي الإنجليزي الذي اجتاز الكشف الطبي بالفعل.

يأتي تعاقد برشلونة مع فرانك كيسي ليفتح الباب أمام رحيل بعض لاعبي البرسا في نهاية الموسم الحالي، على رأسهم ريكي بويج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز