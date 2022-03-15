قبل الكلاسيكو أمام برشلونة.. التشخيص المبدئي لإصابة بنزيما

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشخيص المبدئي لإصابة كريم بنزيما هو حمل زائد على عضلات الساق، ولن تمنعه من المشاركة في لقاء الكلاسيكو المقبل.

وسقط بنزيما خلال مباراة ريال مدريد أمام مايوركا التي أقيمت مساء أمس الإثنين دون اصطدامه مع أحد لاعبي الخصم، ويخضع اللاعب اليوم الثلاثاء لفحص طبي للوقوف على حجم إصابته بشكل مؤكد وتجهيزه للمباراة المقبلة أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وأحرز بنزيما هدفين في فوز ريال مدريد على ماريوكا في اللقاء الذي انتهى لصالح الميرينغي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل، بالجولة 29 من منافسات "الليغا"

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