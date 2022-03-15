لاتسيو إلى المركز الخامس في الكالتشيو قبل موقعة الدربي

المصدر: أ ف ب

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استفاد لاتسيو على أكمل وجه من تعثر أتالانتا وجاره روما وصعد الى المركز الخامس، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه فينيتسيا 1-صفر أمس الاثنين في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واحتاج فريق المدرب ماوريتسيو ساري الى ركلة جزاء في الدقيقة 58 اقتنصها لويز فيليبي ونفذها تشيرو إيموبيلي، الذي انفرد بصدارة ترتيب الهدافين بـ21 هدفاً أمام لاعب يوفنتوس الجديد الصربي دوشان فلاهوفيتش (20)، ليحسم النقاط الثلاث وفوزه الرابع عشر هذا الموسم.

وبهدفه الـ 144 بقميص لاتسيو في الدوري، بات إيموبيلي أفضل هداف في تاريخ نادي العاصمة على صعيد "سيري أ"، بفارق هدف أمام الأسطورة سيلفيو بيولا الذي يتصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري بـ274 هدفاً خلال مسيرة امتدت لـ25 عاماً توجها بإحراز كأس العالم مع إيطاليا العام 1938.

وخلال هذه الأعوام الـ 25، دافع بيولا عن ألوان لاتسيو تسعة مواسم وسجل له 149 هدفاً في جميع المسابقات في إنجاز تفوق عليه الموسم الماضي إيموبيلي الذي رصيده الإجمالي بقميص نادي العاصمة الى 175 في جميع المسابقات.

لكن الأهم أنه، وبعد تعادل أتالانتا مع جنوى صفر-صفر وروما مع أودينيزي 1-1 الأحد، صعد لاتسيو الى المركز الخامس بـ 49 نقطة وبفارق نقطة أمامهما وسبع خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، وذلك قبل موقعة الدربي المرتقبة مع جاره اللدود روما الأحد.

وفي الجهة المقابلة، تجمد رصيد فينيتسيا عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط الى الدرجة الثانية، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان بتلقيه الهزيمة الثالثة توالياً والسادسة عشرة هذا الموسم.

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