هل يعود إلى برشلونة؟ والد ميسي يتفاوض مع النادي الكتالوني

المصدر: البيان

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يبدو أن نهاية الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل قلعة باريس سان جيرمان أصبحت قريبة، وذلك بعد الهجوم العنيف الذي يتعرض له النجم الأرجنتيني في أعقاب توديع الفريق الفرنسي لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، سواء من جماهير النادي أو الصحافة الفرنسية.

وتعرض ميسي لهجوم شديد خلال مباراة باريس الماضية أمام بوردو من قبل جماهير باريس، وصلت إلى حد إطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعب.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن خورخى ميسي والد اللاعب ووكيل أعماله، تحدث مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، خلال الأيام الماضية وجرت بينهما محادثات حول إمكانية عودة نجله مرة أخرى إلى صفوف البرسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة ميسي إلى صفوف برشلونة لن تكون سهلة، بسبب رفض نادي باريس التفريط في لاعبيه، خاصة أن كيليان مبابي هو الآخر في طريقه للرحيل.

وكان ميسى انتقل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد موسمين.

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