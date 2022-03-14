ثلاثة عوامل ساهمت في عودة هيبة برشلونة مع تشافي

المصدر: البيان

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نجح المدرب الشاب لبرشلونة تشافي هيرنانديز، في إعادة النادي الكتالوني إلى الطريق الصحيح من خلال تحسن النتائج خلال الفترة الأخيرة تحت قيادته، بمساهمة بعض العوامل.

وفاز برشلونة على نظيره أوساسونا أمس الأحد بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني، ليرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 51 يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب "الليغا"، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 35 بالمركز الحادي عشر.

ما هي العوامل التي ساعدت تشافي في إعادة هيبة البارسا؟

برشلونة تحت قيادة تشافي حقق رقماً مميزاً، حيث حافظ على نظافة شباكه لثالث مباراة على التوالي بالكامب نو وهذا الرقم تحقق لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي، إذ فاز البارسا على أتلتيك بيلباو بنتيجة 0/4 وتعادل سلبياً مع جالطة سراي في الدوري الأوروبي، ثم فاز بنتيجة 0/4 أوساسونا.

ويعتبر أوباميانج الذي نجح في إحراز هدف بالأمس عاملاً مهماً في نجاح منظومة تشافي الهجومية، إذ قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة سيحاول ضم هالاند مهاجم دورتموند، ولكن إذا فشلت الصفقة فإن النادي سيظل هادئاً في ظل المستوى المميز الذي يقدمه أوباميانج حالياً.

ويعتبر سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة هو الآخر عاملاً مهماً، من عوامل نجاح برشلونة مع تشافي، فاللاعب يقوم بضغط عالي مثالي وفقاً للطريقة المُتبعة من جانب المدرب الإسباني، الذي يستخدمه كلاعب خط وسط يساهم في طريقة دفاع الفريق الكتالوني بعرض الملعب عندما يفقد الكرة.

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