صورة غامضة لصلاح.. ليفربول يثير الحيرة حول تجديد عقد الفرعون المصري

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أثار الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع «إنستجرام» تساؤلات متابعيه حول تجديد عقد المصري محمد صلاح، نجم الفريق وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»

ونشر الحساب صورة غامضة لمحمد صلاح في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، دون أن يضيف تعليقًا يوضح مناسبة نشرها.

وتبدو هناك أزمة لمحمد صلاح مع إدارة ناديه ليفربول بشأن تجديد العقد، الذي ينتهي في صيف 2023، وسط غموض مستقبل اللاعب المصري المتألق.

وحسب التقارير الصحفية، فإن محمد صلاح يرفض العرض المالي الذي يقدمه ليفربول لتجديد التعاقد، لكنه يضع الاستمرار في قلعة «أنفيلد» كأولوية بالنسبة له.

وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن الكرة في ملعب محمد صلاح، وعليه قبول العرض الذي قدمه النادي لتجديد تعاقده، وهي التصريحات التي أثارت سخرية رامي عباس، وكيل النجم المصري، ما زاد الأزمة بين الطرفين.

وأثار حساب ليفربول على «إنستجرام» التساؤلات بنشره صورة لمحمد صلاح في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، دون أن يضيف تعليقًا يوضح مناسبة نشرها.

وتوقع متابعو حساب ليفربول أن يعلن النادي عن تجديد عقد محمد صلاح في الساعات القليلة المقبلة، فيما ذهب البعض إلى أن هناك انفراجة – على الأقل – في المفاوضات بين الطرفين حول العقد الجديد.

وطالب عدد كبير من متابعي حساب ليفربول، من خلال تعليقاتهم، إدارة النادي بإعطاء محمد صلاح المبلغ الذي يطلبه من أجل تجديد العقد.

ويعتلي محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدفًا، متفوقا بفارق 8 أهداف على الأقل عن أي لاعب آخر في المسابقة.

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