اعتداء في الملاعب التايلاندية لا يمت لكرة القدم بصلة (فيديو)

المصدر: دبي- مجد عبدالله

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في لقطة لا تمت لكرة القدم بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، وجّه لاعب نادي «بانكوك»، أيتساريت نويشابون، ضربة قوية بمرفق يده لوجه أحد لاعبي الفريق المنافس، في المباراة التي أقيمت بدوري الدرجة الثالثة، يوم الأحد، بحسب ما نقلت «ديلي ميل».

اعتداء في الملاعب التايلاندية لا يمت لكرة القدم بصلة https://t.co/yeMt5WspMu#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NnQSR7btNz — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 14, 2022

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أظهرت اللقطات قيام اللاعب نويشابون، حامل الرقم 6، يركض باتجاه لاعب الفريق المنافس، سوباسان رونغسوفانيميت من فريق «جامعة شمال بانكوك»، والاعتداء على وجهه بضربة مرفق قوية، وذلك رداً على قيام الأخير بركله بالقدم قرب خط التماس، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب المعتدي دون تردد.

وبعد المباراة، قدّم فريق «بانكوك» مواساة كبيرة لرونغسوفانيميت، معلناً رفضه القاطع لمثل هكذا تصرفات، ومؤكداً أنه تم إنهاء تعاقده مع لاعبه، بينما قال فريق «جامعة شمال بانكوك»، إن لاعبه سوباسان رونغسوفانيميت، خضع للفحص الطبي في المستشفى، مؤكداً أن شفته العليا تعرضت لجرح خطير، وتم التدخل سريعاً، وإجراء 24 غرزة لإغلاق الجرح.

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