بأمر تشافي.. برشلونة يفاوض محمد صلاح واللاعب يرحب

المصدر: البيان

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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة وضع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كخيار ثاني لضمه حال فشل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند الألماني، في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن صلاح سيكلف النادي الكتالوني مبلغ يتراوح من 60 إلى 70 مليون يورو، مشيرة إلى أن المحادثات الأولية التي تمت بين الطرفين كانت إيجابية، ولاقى برشلونة ترحيب مبدئي من النجم المصري لإتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يراهن على صلاح بأنه أنسب بديل لصفقة هالاند حال فشلها، بالرغم من أن صلاح ليس اللاعب رقم 9 "رأس الحربة الصريح" ولكن معدلاته التهديفية الرائعة وراء التفكير في التعاقد معه، والدليل مساهمته في 30 هدفاً خلال منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما سجل 20 هدفاً في 26 لقاء، وصنع 10 أهداف أخرى.

وأكدت الصحيفة أن وجود صلاح في هجوم برشلونة سيمثل قوة كبيرة رفقة أوباميانج، وأداما تراوري، وفيران توريس، وأنسو فاتي.

الجدير بالذكر أن صلاح لم يجدد تعاقده مع ليفربول حتى الآن، الذي ينتهي بنهاية موسم 2023، في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق بعد.

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