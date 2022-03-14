هداف الدوري يقود خط الهجوم.. التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايوركا

المصدر: البيان

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يحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره مايوركا، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني "الليغا"، على أن تنطلق المباراة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

واستقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة مايوركا، حيث من المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال، ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي

خط الوسط: كامافينجا، كاسيميرو، لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة بفارق 7 نقاط عن إشبيلية صاحب الوصافة، فيما يأتي مايوركا بالمركز 16 برصيد 26 نقطة.

الجدير بالذكر أن الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب "الليغا" برصيد 20 هدفاً، ويأتي بعده كلاً من زميله بالميرينغي فينيسيوس جونيور وراؤول دي توماس لاعب إسبانيول وياجو آسباس لاعب سيلتا فيجو وإنيس أونال لاعب خيتافي، حيث يمتلك كل لاعب منهم في جعبته 13 هدفاً.

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