ريال مدريد في مهمة سهلة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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يشهد اليوم الإثنين 14 مارس، إقامة العديد من المباريات على المستوى الأوروبي ومباراة واحدة عربياً، يأتي على رأسهم مباراة ريال مدريد ومايوركا بالدوري الإسباني، ومانشستر سيتي وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا × ريال مدريد

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × مانشستر سيتي

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو × فينيزيا

23:45 مساءً بتوقيت الإمارات

تذاع على Lega Serie A YouTube

مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير × أنطاليا سبور

17:00 مساءً بتوقيت الإمارات

جلطة سراي × بشكتاش

21:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD

جيرسونسبور × جازينتاب

21:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس مصر

مصر المقاصة × بني عبيد‏

17:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس

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