الغريم اللدود للريال.. بيكيه يحقق إنجازاً جديداً مع برشلونة

المصدر: البيان

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سوف يبقى يوم 13 مارس 2022، حدثاً تاريخياً مميزاً للنجم الإسباني، جيرارد بيكيه الذي شارك للمرة الـ 600 كقلب دفاع مع فريقه برشلونة ضد فريق أوساسونا في الدوري الإسباني.

وصل بيكيه إلى هذا الرقم المثير للإعجاب بعد 14 عامًا من عودته للنادي في عام 2008، عقب فترة احتراف في إنكلترا مع مانشستر يونايتد، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

واشتهر اللاعب الكتالوني بأنه الغريم اللدود لمنافسه فريق ريال مدريد، ويعرف عنه سخريته الشديدة من الريال واعتاد على مهاجمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي فبراير، تفوق بيكيه على زميله السابق في الفريق وصخرة الدفاع، كارليس بويول، في عدد مرات المشاركة مع برشلونة.

وكانت معظم المباريات التي خاضها بيكيه في الدوري الإسباني، حيث لعب 387 مباراة، تليها 122 مباراة في دوري أبطال أوروبا و65 مباراة في كأس الملك.

كما شارك في 16 مباراة إضافية في كأس السوبر المحلي، وخمس مباريات في كأس العالم للأندية، وثلاث مباريات في الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

وبانتصار برشلونة على أوساسونا بأربعة أهداف يوم الأحد، فإن بيكيه يكون قد فاز مع العملاق الكتالوني بـ 411 مباراة، محرزا 53 هدفًا في شباك الخصوم حتى الآن.

ولقد فاز بيكيه أيضًا بـ 30 لقباً مذهلاً مع برشلونة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية والدولية، ويسعى هذا الموسم إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وهي المنافسة الوحيدة التي لعب فيها لكنه لم يفز بها.

وحتى في سن الخامسة والثلاثين، لا يزال بيكيه لاعبًا أساسيًا بلا منازع لبرشلونة، لدرجة أنه في مباراة الذهاب ضد ضيفه غلاطة سراي التركي في بطولة اليوروبا ليغ، كان المدرب تشافي قد قرر إراحته، ولكن اضطر إلى الدفع به لتأمين خط الدفاع.

وقال الصيف الماضي، وقبل أن يكرس مستقبله للنادي حتى العام 2024، قال بيكيه: "في اليوم الذي أتوقف فيه عن اللعب لبرشلونة، سأترك كرة القدم، ولن ألعب أبدًا مع فريق آخر".

يذكر أن بيكيه مرتبط بالمغنية الشهيرة، شاكيرا، وأنجب منها طفلين.

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