نجم بايرن ميونخ لإدارة ليفربول: أعطوا محمد صلاح ما يريده

المصدر: البيان

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طالب الكندي ألفونسو ديفيز نجم فريق بايرن ميونخ الألماني إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بان تعطي النجم الدولي محمد صلاح ما يريده بعد الأزمة الأخيرة التي يمر بها النجم المصري مع الريدز على خلفية تجديد عقده.

وفي تصريحات نقتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال النجم الكندي:"محمد صلاح ليست لديه أي نية في مغادرة النادي، هو فقط قد رفض العرض الأخير، لذا فأعطوا الرجل ما يريده".

ويطالب محمد صلاح براتب أسبوعي 450 ألف إسترليني أسبوعي، من أجل تجديد عقده مع ليفربول.

وكشفت تقارير صحفية أن مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول انهارت تماماً، ويفضل النادي الإنجليزي بيعه في الصيف بدلاً من تركه يغادر مجانًا العام المقبل.

وبحسب شبكة " LFC Transfer "، فإن المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح قد انهارت، حيث يفضل الريدز بيعه هذا الصيف بدلاً من تركه يغادر مجانًا العام المقبل.

وأضافت الشبكة أنه إذا لم يستطع برشلونة التوقيع مع إيرلنغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند فقد يكون محمد صلاح أحد البدائل أمام إدارة البارسا للتعاقد معه.

وكانت صحيفة "فوتبول إنسايدر" البريطانية قد كشفت أن محمد صلاح يرغب في البقاء بالدوري الإنجليزي، حتى في حال عدم تجديد عقده مع فريق ليفربول، الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية انتقال النجم المصري إلى نادٍ منافس لليفربول بعد انتهاء عقده، حال عدم تجديد عقده بالشروط التي يحددها برفقة وكيل أعماله.

وشددت الصحيفة على أن أولوية محمد صلاح هي تجديد عقده مع ليفربول والبقاء داخل أنفيلد، لكن بالشروط التي يحددها.

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