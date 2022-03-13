14 لاعباً في «البريميرليغ» يتقاضون أكثر منه.. حلال عليهم حرام على محمد صلاح

المصدر: إعداد - مجد عبدالله

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لا يزال الغموض يلف مستقبل نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خصوصاً بعد التقارير التي أشارت إلى رفضه عرضاً قدم إليه أخيراً من ناديه لتجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2023، مع وجود حجة مقنعة ومترسخة في عقل الفرعون المصري مفادها بأنه يستحق زيادة في راتبه نظراً لما يقدمه من مستويات مذهلة في الأداء وما يحطمه من أرقام قياسية، وإذا ما قورن راتبه مع راتب لاعبين آخرين، ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهم لا يظهرون بالمستويات نفسها التي يظهر بها النجم المصري، فإن مقولة «حلال عليهم حرام علينا» تجسد بشكل كبير الطريقة التي يفكر فيها محمد صلاح، وتبين لنا بصورة أكثر وضوحاً سبب المعمعة الكبيرة الجارية حالياً بين اللاعب والنادي.

محمد صلاح، الذي دخل عامه الثلاثين، هو هداف ناديه وأقوى دوري في العالم، برصيد 20 هدفاً في 26 مباراة هذا الموسم، إضافة إلى تقديمه 10 تمريرات حاسمة، يتقاضى أسبوعياً 200.000 جنيه إسترليني، (10 ملايين و400 ألف جنيه إسترليني سنوياً)، لكن اللاعب الهداف والمميز يجد نفسه في المركز الرابع عشر بترتيب اللاعبين الأكثر تقاضياً للراتب أسبوعياً وسنوياً.

14- فيرجيل فان دايك (£11.4 M سنوياً)

المدافع الهولندي وزميل محمد صلاح في ليفربول، يحتل المركز الرابع عشر في قائمة اللاعبين الأكثر أجراً في «البريمرليغ»، يصل أجره إلى 220.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، (11 مليوناً و400 ألف جنيه إسترليني في السنة)، وهو الأعلى أجراً في نادي ليفريول.

13- جون ستونز (£13 M سنوياً)

يتقاضى مدافع مانشستر سيتي راتباً أسبوعياً يصل إلى 250.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، (13 مليون جنيه إسترليني) ليحتل المركز الثالث عشر، ويصبح أغلى مدافع في صفوف «السيتزنس».

12- أديسون كافاني (£13 M سنوياً)

المهاجم الأورغوياني (34 عاماً) لاعب مانشستر يونايتد، لم يقدم أداءً مميزًا مع ناديه، ولم يشارك في معظم المباريات، ومع ذلك يحصل على 250.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، (13 مليون جنيه إسترليني سنوياً) محتلاً المركز الثاني عشر في القائمة.

11- تيمو فيرنر (£14.1 M سنوياً)

المهاجم الألماني، لاعب «البلوز» تشيلسي، يحصل على أجر أسبوعي يبلغ 272.000 جنيه إسترليني، (14.1 مليون جنيه إسترليني سنوياً)، على الرغم من أنه لم يسجل سوى سبعة أهداف فقط في 48 مباراة بالدوري مع ناديه.

10- بول بوغبا (£15 M سنوياً)

الفرنسي بول بوغبا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد، يتقاضى أسبوعياً حوالي 290.000 ألف جنيه إسترليني، (15 مليون جنيه إسترليني)، جعله في المركز العاشر.

9- نغولو كانتي (£15 M سنوياً)

الفرنسي الآخر، نغولو كانتي، لاعب خط وسط نادي تشيلسي، يحصل على أجر بوغبا نفسه، 290.000 ألف جنيه إسترليني، (15 مليون جنيه إسترليني)، جعله في المركز التاسع.

8- رحيم ستيرلنغ (£15.6 M سنوياً)

المهاجم الإنجليزي لاعب مانشستر سيتي، يتحصل أسبوعياً على 300 ألف جنيه إسترليني، (15مليوناً و600 ألف جنيه إسترليني)، محتلاً المركز الثامن.

7- جاك غريليش (£15.6 M سنوياً)

الإنجليزي صانع لعب مانشستر سيتي، يتحصل هو الآخر على 300 ألف جنيه إسترليني، (15مليوناً و600 ألف جنيه إسترليني)، ليصبح في المركز السابع.

6- روميلو لوكاكو (£16.9 M سنوياً)

المهاجم البلجيكي، لاعب نادي تشيلسي، لم يسجل سوى 10 أهداف في جميع المسابقات مع ناديه، ومع ذلك هو أعلى لاعبي «البلوز» أجراً بـ 325 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، (16 مليوناً و900 ألف جنيه إسترليني) ليكون في المركز السادس في قائمة الأعلى أجراً.

5- رافائيل فاران (£17.7 M سنوياً)

المدافع الفرنسي، محترف مانشستر يونايتد، ورغم غيابه الطويل عن مباريات فريقه بسبب الإصابة إلا أنه يتقاضى 340 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، (حوالي 17 مليوناً و700 ألف جنيه إسترليني سنوياً) في المركز الخامس بالقائمة.

4- جادون سانشو (£18.2 M سنوياً)

اللاعب الإنجليزي الأعلى أجراً في العالم، بفضل حصوله على زيادة كبيرة في الأجر الأسبوعي وصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً من ناديه مانشستر يونايتد، (18 مليوناً و200 ألف جنيه إسترليني سنوياً)، محتلاً المركز الرابع في قائمة الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي.

3- ديفد دي خيا (£19.5 M سنوياً)

الحارس الإسباني المحترف في صفوف مانشستر يونايتد، يتحصل على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، (19 مليوناً و500 ألف جنيه إسترليني في السنة)، ليصبح في المركز الثالث.

2- كيفن دي بروين (£20.8 M سنوياً)

ربما يكون الوحيد الذي يستحق راتباً عالياً من بين القائمة، إنه البلجيكي المحترف في صفوف مانشستر سيتي، والأعلى أجراً في ناديه براتب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، (20 مليون و800 ألف جنيه إسترليني سنوياً) ليكون ثاني أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي.

1- كريستيانو رونالدو (£26.5 M سنوياً)

النجم البرتغالي، مهاجم «الشياطين الحمر»، هو أعلى اللاعبين أجراً في «البريمرليغ»، حيث يتقاضى منذ عودته إلى «أولد ترافورد» حوالي 510.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، (26 مليوناً و500 ألف جنيه إسترليني سنوياً).

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