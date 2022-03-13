أول تعليق من رونالدو بعد الهاتريك التاريخي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال كريستيانو رونالدو إنه لا توجد حدود لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في الوقت الذي أثنى فيه رالف رانجنيك المدير الفني المؤقت للفريق على النجم البرتغالي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه للفوز على توتنهام 3 / 2 أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ملعب أولد ترافورد استضاف المباراة الهامة في صراع التواجد في المراكز الأربعة الأولى بالدوري أمس السبت، حيث أكد المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد أن الفريق كان يجب عليه أن يفوز للحفاظ على آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

وغاب رونالدو عن مواجهة مانشستر سيتي بسبب شكواه من إصابة في الفخذ، وكانت عودته للبرتغال مثار تعجب للجميع، ولكنه عاد بضجة كبيرة أمس السبت وافتتح التسجيل مبكرا بتسديدة قوية من على بعد 25 ياردة.

وعادل هاري كين النتيجة لتوتنهام من ركلة جزاء ولكن رونالدو /37 عاما/ وضع مانشستر يونايتد في المقدمة مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول، ثم أكمل أهدافه الثلاثة ليمنح مانشستر يونايتد الفوز بعد أن سجل هاري ماجوير، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه مانحا توتنهام التعادل.

وكتب رونالدو عبر حسابه على "إنستغرام" بعد "الهاتريك" الأول له في الدوري الممتاز منذ يناير 2008 أمام نيوكاسل :" سعيد للغاية بأول ثلاثية لي منذ عودتي مرة أخرى لأولد ترافورد!

وأضاف :" لا شيء يتغلب على شعور العودة للملعب ومساعدة الفريق بالأهداف والمجهود".

وتابع :"أثبتنا مرة أخرى أن بإمكاننا الفوز على أي فريق في أي يوم، طالما نعمل بكد ونقف سويا كرجل واحد".

وأكد :" لا توجد حدود لمانشستر يونايتد! بغض النظر عما يحدث! هيا بنا، أيها الشياطين!"

كان رانجنيك في حالة ذهول من أداء رونالدو- وقال مازحا إنه ينبغي على رونالدو أن يعود للبرتغال كثيرا.

وقال المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد: "بكل تأكيد صنع الفارق بأهدافه الثلاثة- ولكن ليس فقط بالأهداف الثلاثة".

وذكر :"كان هذا أفضل أداء له، على الأقل منذ وصولي، من حيث الاستحواذ على الكرة ".

وأردف :" أعتقد أن الفريق ككل أظهر ردة الفعل التي توقعنا أن نظهرها، بعد الشوط الثاني السيء في ملعب الاتحاد. والعودة للتقدم في النتيجة مرة أخرى بعد التعادل مرتين أظهر عقلية الفريق اليوم".

وأضاف رانجنيك :"كنا نمزح قليلا، ربما من المنطقي أن نرسله للبرتغال لمدة ثلاثة أيام، وبعد ذلك لا نشركه في التدريبات لمدة يومين ثم نشركه في المران يوم الخميس".

وأكد :"بالمناسبة، قدم نفس مستوى الأداء في التدريبات يوم الخميس. لذلك قررت عقب هذا المران، رغم أنه كان بعيدا لمدة أسبوع، أن أشركه في المباراة منذ بدايتها".

وأوضح :"ربما يجب علينا فعل هذا لما تبقى من مباريات في هذا الموسم".

كانت الخسارة ضربة موجعة لآمال توتنهام في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وأثنى أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، على رونالدو.

وقال :" كان أداء رائعا من كريستيانو. لسوء الحظ، أعرفه جيدا لذلك ما قدمه لم يكن مفاجأة بالنسبة لي".

وأضاف :"نحن نتحدث عن لاعب مع ليونيل ميسي، هما الأفضل في العالم في رأيي. نتحدث عن لاعب حاسم، وفي اللحظة التي يحتاجها فريقه يكون حاضرا".

وأكد :"بالطبع تهنئة كبيرة له، لأنه في هذا السن يقدم هذا الأداء. بهذه العقلية، والرغبة في الفوز، يجب فقط أن تقدم تهنئة كبيرة لمنافسك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز