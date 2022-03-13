بالفيديو..صافرات استهجان ضد ميسي ونيمار وتصفيق لمبابي

المصدر: وكالات

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حالة من الغضب الشديد عبرت عنها جماهير باريس سان جيرمان، تجاه نجمي الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار جونيور عقب الخروج المذل من دوري الأبطال بالخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة (1-3) يوم الأربعاء الماضي.

وأطلقت جماهير "بي إس جي" صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار قبل انطلاق مباراة بوردو، الجارية حاليا، في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.، وكذلك مدرب الفريق، ماوريسيو بوكيتينو.

في المقابل، صفقت الجماهير الباريسية للمهاجم الشاب، كيليان مبابي.

واستمرت صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار، حتى الدقائق الأولى من اللقاء، حيث دوت الصافرات في ملعب حديقة الأمراء، كلما لمس أحدهما الكرة.

ويتصدر الفريق الباريسي جدول ترتيب الليغا برصيد 62 نقطة بينما يتذيل بوردو برصيد 22 نقطة.

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