وقع للملكي منذ 30 يناير..مبابي إلى ريال مدريد والإعلان الرسمي خلال أيام

المصدر: البيان

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ابرم مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني اتفاقا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي ليلعب ضمن صفوف الملكي انطلاقا من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع مبابي منذ 30 يناير الماضي، وأن الصفقة سيتم الاعلان عنها رسميا في غضون أيام.

وسيحصل مبابي على مكافأة توقيع قد تصل إلى حوالي 60 أو 80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه حوالي 25 مليونا صافيا في الموسم الواحد.

ووصفت الصحيفة أن ضم مبابي "سيكون تتويجا للتوقيع الذي أصبح الهدف الرئيسي والأولوية للكيان الذي يرأسه فلورنتينو بيريز".

وحاول ريال مدريد ضم اللاعب الفرنسي الصيف الماضي بمقابل وصل لـ250 مليون يورو، إلا أن النادي الفرنسي رفض بيع نجمه.

وينتهي تعاقد مبابي مع العملاق الباريسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض دون الرجوع لنادي في الستة أشهر الأخيرة.

وكان باريس سان جيرمان يأمل في تجديد عقد مهاجمه كيليان مبابي، رغم صدمة الخروج من دوري أبطال أوروبا.



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