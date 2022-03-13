4 نجوم على "رادار" ليفربول في حال رحيل "الفرعون المصري"

المصدر: البيان

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بدأ الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي رحلة البحث عن بدلاء محتملين في حال قرر النجم المصري محمد صلاح الرحيل عن صفوف "الريدز" عقب انتهاء عقده في يونيو 2023، ووفقاً لصحيفة "ديلي إكسبريس"الإنجليزية فإن إدارة ليفربول وضعت الرباعي سيرجي جنابري جناح بايرن ميونخ، ودانجوما نجم فياريال الإسباني، ورافينها لاعب ليدز يونايتد، وجاردو بوين لاعب وست هام، ضمن قائمة المرشحين لخلافة الفرعون المصري.

وذكرت تقارير صحفية أن مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول انهارت تماماً، ويفضل النادي الإنجليزي بيعه في الصيف بدلاً من تركه يغادر مجانًا العام المقبل.

وبحسب شبكة " LFC Transfer "، فإن المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح قد انهارت، حيث يفضل الريدز بيعه هذا الصيف بدلاً من تركه يغادر مجانًا العام المقبل.

وأضافت الشبكة أنه إذا لم يستطع برشلونة التوقيع مع إيرلنغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند فقد يكون محمد صلاح أحد البدائل أمام إدارة البارسا للتعاقد معه.

وكان محمد صلاح قد طالب براتب أسبوعي 450 ألف إسترليني أسبوعي، من أجل تجديد عقده مع ليفربول.

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