رونالدو المتجهم يثير قلق جماهير مانشستر يونايتد رغم تسجيله "هاتريك"

المصدر: البيان

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أثار كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد، حالة من القلق لدى جماهير النادي الإنجليزي، بعد تألقه في مباراة السبت أمام توتنهام وتسجيله "هاتريك".

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن المظهر المتجهم لرونالدو بعد انتهاء المباراة أثار حالة من القلق لدى جماهير مانشستر يونايتد بشأن مستقبله مع الفريق.

وانتشرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تشير إلى إمكانية رحيل "الدون" عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الحالي.

وظهر رونالدو عقب انتهاء المباراة ولا تبدو على وجهه ملامح السعادة، عكس المعتاد مقارنة باللاعبين الذين يتوهجون من السعادة بمجرد تسجيلهم في الشباك، خاصة لو كان هاتريك مثلما فعل البرتغالي.

وصافح رونالدو مدرب الفريق رالف رانجنيك، قبل أن يتوجه إلى مدرب توتنهام أنطونيو كونتي حيث صافحه، ثم وجه التحية للجماهير سريعا.

وطلب رونالدو من أحد أفراد الطاقم الفني لفريق مانشستر يونايتد أن يحصل على كرة الهاتريك بالنيابة عنه، قبل أن يتجه إلى النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس.

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