بسبب السنغال .. إصابة صلاح تثير الذعر في الشارع المصري

المصدر: البيان

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سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، بعد خروج محمد صلاح مصاباً من مباراة فريقه ليفربول أمام برايتون اليوم؛ والتي حسمها الريدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فالمير، خوفاً من غياب النجم الكبير على اللقاءين الفاصلين أمام منتخب السنغال في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر والمقرر لهما نهاية الشهر الجاري.

وعلق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على إصابة صلاح، قائلا «عندما يجلس صلاح هناك شيء ليس صحيحًا بنسبة 100 في المائة وليس من السهل أن نرى صلاح على الأرض .. الإصابة ليست خطيرة».

وأضاف "أعتقد أن الموقف يتعلق بمحاولته تسديد الكرة، وتعرضه للمنع. كان يريد التسديد وتعرض للمنع، وأعتقد أن قدمه ربما تعرضت لكدمة بسيطة. علينا أن ننتظر ونرى".

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة أرسنال يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزه الثامن على التوالي بالتفوق على برايتون اند هوف ألبيون صاحب الأرض، ليواصل الضغط على مانشستر سيتي المتصدر.

وسجل لويس دياز الهدف الأول في الدقيقة 19، وأضاف محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، هدفا من ركلة جزاء بعد ساعة من اللعب.

وأصبح رصيد ليفربول 66 نقطة من 28 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن سيتي حامل اللقب الذي خاض العدد ذاته.

وسيكون بوسع سيتي زيادة الفارق عندما يلعب في ضيافة كريستال بالاس يوم الاثنين المقبل.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول "يستمر الأمر ذاته، فنحن نتوقع أن يفوز سيتي بكل مباراة يخوضها. الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".

وأضاف المدرب الألماني "نحن مستعدون. لا نحتاج إلى وصف ذلك بالسباق على اللقب، فنحن نريد فقط الفوز بالمباريات".

ومنح دياز التقدم بهدف للفريق الزائر بضربة رأس بعد تمريرة من جويل ماتيب لكنه اصطدم لحظة التسجيل بمنافسه روبرت سانشيز حارس برايتون الذي كان محظوظا في تجنب الحصول على بطاقة ملونة.

وعن ضربة رأس دياز، قال كلوب "إنه فعل ما ينبغي على المهاجم أن يفعله. لم أتابع إعادة اللقطة لكنها كانت رائعة من اللقطة الأولى. من الشجاعة أن يفعل ذلك برأسه. هذا هدف رائع".

وأضاف صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد لمسة يد من إيف بيسوما لاعب برايتون، ليصل ليفربول إلى 2000 هدف في الدوري الممتاز.

وهذا الهدف رقم 20 لقائد منتخب مصر في الدوري خلال الموسم الجاري.

وواجه ليفربول بعض الصعوبات والضغط قرب النهاية، لكن الحارس أليسون تألق وأنقذ محاولات من داني ويلبيك وسولي مارش.

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