فيديو.. كلوب ينفعل على صلاح بعد إهدار فرصة محققة

المصدر: البيان

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رصدت الكاميرات لحظة انفعال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، على النجم المصري محمد صلاح، عقب اهداره لانفراد خلال شوط المباراة الأول أمام برايتون.

والتقطت عدسات الكاميرات كلوب منفعلًا خارج الملعب ويطلب من صلاح تمرير الكرة بعصبية بالغة بدلًا من التسديد وإهدار فرصة هدف محقق.

وحقق ليفربول فوزه الثامن على التوالي بالتفوق 2-صفر على برايتون اند هوف ألبيون صاحب الأرض، ليواصل الضغط على مانشستر سيتي المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل لويس دياز الهدف الأول في الدقيقة 19، وأضاف محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، هدفا من ركلة جزاء بعد ساعة من اللعب.

وأصبح رصيد ليفربول 66 نقطة من 28 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن سيتي حامل اللقب الذي خاض العدد ذاته.

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