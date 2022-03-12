ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يبتعد بالصدارة

المصدر: البيان

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واصل كابتن منتخب مصر وهداف فريق ليفربول الانجليزي، الفرعون الصغير محمد صلاح، تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الهدف الذي سجله في مباراة الفريق أمام برايتون في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة 29 من عمر المسابقة الإنجليزية.

ويستمر محمد صلاح ابتعاده بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والذي جاء كالتالي:

1- محمد صلاح (ليفربول) (20 هدفًا)

2- دييجو جوتا (ليفربول) (12 هدفًا)

3- ساديو ماني (ليفربول) (12 هدفًا)

4- سونج هيونج مين (توتنهام) (11 هدفًا)

5- رياض محرز (مانشستر سيتي) (10 أهداف)

6- هاري كين (توتنهام) (10 أهداف)

7- جيمي فاردي (ليستر سيتي) (10 أهداف)

8- رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) (10 أهداف)

9- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) (9 أهداف)

10- إيمانويل دينيس (واتفورد) (9 أهداف)

11- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) (9 أهداف)

12-كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) (9 أهداف)

13- رافينيا ( ليدز يونايتد) (9 أهداف)

14- سميث رو ( أرسنال) (9 أهداف)

15- إيفان توني (برينتفورد) (9 أهداف)

16- ويلفريد زاها (كريستال بالاس) (9 أهداف)

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