محمد صلاح يخرج مصاباً في لقاء برايتون والدفع بالبرتغالي جوتا

المصدر: البيان

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خرج محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مصابا من مباراة فريقه أمام برايتون المقامة بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشارك البرتغالي دييجو جوتا، بدلاً من صلاح في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وتشير النتيجة إلى تقدم الريدز بهدفين دون رد، حيث سجل صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 61، من ركلة جزاء، بينما أحرز الهدف الأول لويس فرناندو في الدقيقة 19.

وبهدفه في برايتون أصبح صلاح هو سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 20 هدفاً في 4 مواسم على التوالي.

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