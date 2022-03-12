بعد انهيار التفاوض مع ليفربول .. هل ينتقل صلاح إلى برشلونة؟

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية أن مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول انهارت تماماً، ويفضل النادي الإنجليزي بيعه في الصيف بدلاً من تركه يغادر مجانًا العام المقبل.

وبحسب شبكة " LFC Transfer "، فإن المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح قد انهارت، حيث يفضل الريدز بيعه هذا الصيف بدلاً من تركه يغادر مجانًا العام المقبل.

وأضافت الشبكة أنه إذا لم يستطع برشلونة التوقيع مع إيرلنغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند فقد يكون محمد صلاح أحد البدائل أمام إدارة البارسا للتعاقد معه.

وكانت صحيفة "فوتبول إنسايدر" البريطانية قد كشفت أن محمد صلاح يرغب في البقاء بالدوري الإنجليزي، حتى في حال عدم تجديد عقده مع فريق ليفربول، الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية انتقال النجم المصري إلى نادٍ منافس لليفربول بعد انتهاء عقده، حال عدم تجديد عقده بالشروط التي يحددها برفقة وكيل أعماله.

وشددت الصحيفة على أن أولوية محمد صلاح هي تجديد عقده مع ليفربول والبقاء داخل أنفيلد، لكن بالشروط التي يحددها.

وكان محمد صلاح قد طالب براتب أسبوعي 450 ألف إسترليني أسبوعي، من أجل تجديد عقده مع ليفربول.

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