لهذا السبب .. محمد صلاح يرفض تجديد عقده مع ليفربول

المصدر: وكالات

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أكد تقرير صحفي نشره موقع صحيفة الجارديان الإنجليزية أن كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح، رفض العرض الأخير من فريقه الإنجليزي لتمديد عقده مع الريدز خلال المواسم المقبلة.

وقال التقرير، محمد صلاح ووكيله رامي عباس يرفضان بقوة العرض المادي المقدم حاليا من قبل إدارة ليفربول الإنجليزي، وليس من المفترض فتح هذا الملف خلال هذه الأيام خاصة أن المفاوضات بين الجانبين توقفت.

وأضاف التقرير أن صلاح يرغب في الاستمرار داخل صفوف فريقه ليفربول ولكن وفقا لما يراه مناسبا من الجانب المادي، وحال فشل التجديد سيسعد اللاعب الدولي المصري، الذي سيبلغ الثلاثين من عمره في يونيو، بالاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا انتهى به الأمر بالرحيل عن ليفربول.

كان يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، علق على وضع المفاوضات مع محمد صلاح، وقال: «لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك.. والقرار الأخير للاعب، كل شيء على ما يرام من وجهة نظري، ولم يحدث أي جديد، لا توقيع أو رفض.. علينا فقط أن ننتظر، ولا داعي للقلق».

يذكر أن عقد محمد صلاح ينتهي مع فريقه ليفربول في صيف 2023، وتحاول إدارة الريدز تجديد عقد النجم المصري للظفر بخدماته حتى موسم 2025.

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