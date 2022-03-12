مانشستر سيتي يتفق على الشروط الشخصية للفتى الذهبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من إكمال صفقة التعاقد مع المهاجم إيرلينج هالاند (21 عاماً)، والذي يسعى أيضاً، نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد معه.

واتفق سيتي على الشروط الشخصية لنجم نادي بروسيا دورتموند الألماني، والذي من المتوقع أن يختار اللعب مع بطل الدوري الإنجليزي، حسب ما توقعت صحيفة "سبورت ميل" الإنجليزية.

وأوضحت الصحيفة أن إيرلينج، أحد أكثر اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال الصيف المقبل، ولديه شرط جزائي بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني مع ناديه الألماني.

وأكدت ان الاتفاق النهائي ينتظر توقيع مسؤولي الناديين، في الوقت الذي سيحصل فيه وكيل اللاعب مينو رايولا، على دفعة كبيرة من رسوم التعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى مكافأة تسجيل الدخول، ومن المرجح أن يصل إجمالي الصفقة نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

ونوهت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن القدرة المالية لنادي مانشستر سيتي، هي الدافع الأكبر للمهاجم النرويجي، للانتقال للعب في الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي يواجه سيتي منافسة قوية من أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد، للتعاقد مع اللاعب.

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