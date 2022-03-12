نيمار يعود لـ "راقصي السامبا" في تصفيات المونديال

المصدر: أ ف ب

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استدعى تيتي، مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم المتأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، مجدداً نيمار، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، إلى تشكيلة "راقصي السامبا" لخوض الجولتين الأخيرتين من تصفيات قارة أميركا الجنوبية.

وكان مهاجم نادي العاصمة الباريسية، والذي أقصي من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته إياباً أمام ريال مدريد الاسباني 1-3 الأربعاء (فاز سان جرمان 1-صفر ذهاباً)، تغيّب عن المباراتين الأخيرتين لمنتخب بلاده بسبب إصابة في كاحله الأيسر.

ويعود نيمار إلى صفوف المنتخب البرازيلي، الذي يستقبل تشيلي في على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في 24 الشهر الحالي، قبل أن ينتقل إلى العاصمة لا باس لمواجهة بوليفيا في 29 منه.

وأكد تيتي، الذي سيتخلى عن مهامه عقب نهاية العرس الكروي في قطر، أن نيمار "لعب جيداً في الشوط الأوّل" بمواجهة ريال مدريد، ولكن لاحقاً "غرق، على غرار باقي الفريق".

وأضاف مثنياً على لاعبه "يتمتع بجودة استثنائية، لكنه يعود تدريجيًا مثل أي شخص يتعرض للإصابة. إنه في طور البحث لاستعادة مستواه".

وسيلعب نيمار في الهجوم إلى جانب الشاب فينيسيوس جونيور مهاجم نادي العاصمة مدريد والذي أرهق دفاع سان جرمان بتحركاته واختراقاته.

واستدعى تيتي أيضاً وجوهاً جديدة من بينها المهاجم الشاب غابريال مارتينيلي (أرسنال الانكليزي)، كما أعاد لاعب الوسط آرثور (يوفنتوس الإيطالي) إلى التشكيلة بعد غياب لمدة عام، ومهاجم إيفرتون الانكليزي ريتشارليسون.

في المقابل، يغيب مهاجما مانشستر سيتي الانجليزي غابريال جيزوس وفلامنغو غابيغول.

وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 39 نقطة، متقدمةً بفارق 4 نقاط عن وصيفتها الأرجنتين، والتي بدورها حجزت بطاقة التأهل إلى قطر. علماً أن المنتخبين سيتواجهان مجدداً في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة في سبتمبر الماضي بعدما توقفت بعد دقائق معدودة من صافرة البداية بسبب تدخل السلطات الصحية البرازيلية اثر الانتهاكات الأرجنتينية المزعومة لتدابير فيروس كورونا، من دون تحديد موعد إقامتها.

في ما يلي تشكيلة البرازيل:

الحراس: أليسون (ليفربول الانكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الانكليزي)، ويفيرتون (بالميراس).

المدافعون: داني ألفيش (برشلونة الاسباني)، دانيلو (يوفنتوس الايطالي)، أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الانجليزي)، غيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، غابريال ماغاليش (أرسنال الانجليزي)، ماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشلسي الانجليزي).

لاعبو الوسط: كازيميرو (ريال مدريد الاسباني)، برونو غيماريش (نيوكاسل الانجليزي)، آرثور (يوفنتوس الايطالي)، فابينيو (ليفربول الانجليزي)، فريد (مانشستر يونايتد الانجليزي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي) وفيليبي كوتينيو (أستون فيلا الانجليزي).

المهاجمون: أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي)، غابريال مارتينيلي (أرسنال الانجليزي)، نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد الاسباني)، رافينيا (ليدز يونايتد الانجليزي)، ريتشارليسون (إيفرتون الانجليزي).

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