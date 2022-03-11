لا يشعران بالمسؤولية.. لاعب باريس سان جيرمان يتحدث عن ميسي ونيمار

المصدر: البيان

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هاجم لاعب باريس سان جيرمان السابق جيروم روتن، ثنائي العملاق الباريسي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سليفا، بعد الخسارة من ريال مدريد الإسباني وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليودع العملاق الباريسي منافسات المسابقة القارية.

وقال جيروم روتن في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نيمار وميسي مسؤولان عن هذه الهزيمة، ليوناردو تعاقد معهما من أجل صناعة الفارق، ويتقاضيان راتباً من أجل ذلك".

وتابع: "أنا لا أراهن على فيراتي وباريديس ودانيلو، أما مبابي فهو الوحيد الذي شكل خطورة خلال مواجهتي الذهاب والإياب"

واستكمل: "لا أشعر أن ميسي قدم أي شيء منذ وصوله لباريس، أشعر بالأسف أثناء التحدث عن الأرجنتيني بهذا الشكل، لكنها الحقيقة".

وأردف: "البعض يطلق الأكاذيب ويتحدث عن الجهود التي يبذلها ميسي في استعادة الكرة، والآخر يفقد الكرات باستمرار وأصفه بالآخر لأني أنزعج من ذكر اسمه، منذ وصوله إلى باريس لعب أقل من نصف المباريات التي خاضها الفريق".

وأتم جيروم روتن تصريحاته، قائلاً: "نحاول البحث لهما عن أعذار للتوقف عن انتقادهما، لكن الحقيقة أن المشكلة تتعلق بهما، اللاعبون الكبار هم من يستطيعون إخراجك من الأزمات"

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