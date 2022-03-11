بعد حديث كلوب عن التجديد.. وكيل صلاح يثير الجدل بتغريدة ساخرة

المصدر: البيان

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علق رامي عباس وكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على تصريحات يورجن كلوب مدرب الريدز، التي أدلى بها اليوم الجمعة بشأن تجديد عقد صلاح مع ليفربول.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برايتون، رداً على سؤال أحد الصحفيين بخصوص تجديد عقد صلاح مع الليفر: "إنه قرار صلاح في النهاية، وأعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام، خاصة وأن النادي فعل كل ما بوسعه حتى الآن".

ومن جانبه غرد رامي عباس وكيل محمد صلاح، على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بوضع "إيموجي" دون التعليق بأي كلمات.

واعتبرت الجماهير ووسائل الإعلام في إنجلترا، أن تغريدة رامي عباس خرجت في هذا التوقيت تحديداً كنوع من السخرية على تصريحات كلوب بشأن تجديد عقد موكله، بعد أن قال المدرب الألماني: "كافة الأمور تسير على ما يرام".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2023، وطالب اللاعب المصري بزيادة راتبه إلى 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً من أجل الاستمرار مع الريدز لمدة جديدة.

ويستعد صلاح رفقة ليفربول لخوض مباراة برايتون، غداً السبت، بالجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022

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