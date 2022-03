إنه قراره.. كلوب يُثير المخاوف بشأن تجديد عقد صلاح مع ليفربول

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن ملف تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول مع برايتون.

ويلتقي ليفربول لمواجهة برايتون، غداً السبت، بالجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورد كلوب على سؤال أحد الصحفيين بشأن تجديد عقد صلاح، حيث قال: "من وجهة نظري أن كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الحالي، والنادي فعل كل ما بوسعه".

وتابع: "لم يحدث أي تطور حتى الآن بشأن التوقيع على عقد جديد أو رفض العرض".

وأضاف: "علينا الانتظار لا يوجد شيء يدعو للاندفاع، صلاح سعيد هنا ويتوقع أن يكون النادي أكثر طموحاً في المستقبل هو يرى ذلك بنفسه الآن، أعتقد أنه قراره في النهاية وعلينا احترامه".

الجدير بالذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.

🗣 "Mo [Salah] expects this club to be ambitious."



Jurgen Klopp is asked to update on the situation with Mo Salah's contract and whether signing Luis Diaz shows him the level of ambition at the club pic.twitter.com/GlTysC8BOk