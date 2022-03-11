كلوب يعلن وجود حالات كورونا في ليفربول

المصدر: البيان

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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن وجود إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الريدز، دون أن يكشف عن أسماء اللاعبين.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برايتون: "يبدو أن (كوفيد -19) في كل مكان ولم ينته بعد، لدينا بعض الإصابات حالياً، سنرى كيف سنعالج الأمر".

وأضاف: "نحاول بكل الطرق لتجنب إصابات كورونا، ولكن من الواضح أنه ليس ممكناً حتى الآن، اللاعبون الذين أصيبوا بالفيروس ليس لديهم أي أعراض على الإطلاق وهذا مؤشر جيد، لكن بالطبع لا يمكنهم المشاركة غداً أمام برايتون".

وعن موقف روبرت فيرمينو مهاجم ليفربول، من اللحاق بالمواجهة المقبلة أمام برايتون، قال كلوب: "لقد عاد بوبي أخيراً للمشاركة في التدريبات".

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون، غداً السبت، بالجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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