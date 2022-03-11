ليفربول فعل ما بوسعه.. كلوب يكشف آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح

المصدر: البيان

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علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مفاوضات تمديد عقد محمد صلاح، قائد منتخب مصر الوطني، مع إدارة الريدز، والتي لم تحسم حتى الآن، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق ضد برايتون المقررة غدا في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال كلوب فى المؤتمر الصحفى للمباراة، "محمد صلاح يتوقع بالتأكيد أن يكون ليفربول طموحًا، لقد كُنا ونحن كذلك، فى الوقت الحالي إنه قراره، والنادى فعل ما بوسعه الفترة الماضية، إن كل شيء بخير".

وأضاف المدرب الألماني، "لم يحدث أى شيء آخر، صلاح لم يوقع أو يرفض أو أى شيء آخر، علينا فقط أن ننتظر.. كل شيء على ما يرام تمامًا، لا داعى للاستعجال".

وعن إمكانية الاعتماد على لويس دياز بديلًا لـ محمد صلاح حال فشل تمديد عقده أجاب، "لا، بالتأكيد أعتقد أن الأمر لا يتعلق بذلك".

ويحل فريق ليفربول، ضيفاً ثقيلاً على برايتون غداً السبت، على ملعب فالمر، فى الجولة 29 للدوري الانجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صدارة مانشستر سيتي، مع وجود مباراة مؤجلة للريدز، حيث إن السيتيزينز لعب مباراة أكثر.

وحصد ليفربول الـ63 نقطة بعدما خاض 27 مباراة نجح في الفوز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراتين وسجل 71 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

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