بعد الخروج من دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان يسعى للتخلص من نيمار

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية عن سعي باريس سان جيرمان للتخلص من مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعدما ودع الفريق الفرنسي دوري أبطال أوروبا مؤخراً على يد ريال مدريد.

وخسر باريس من الريال في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب خسارته من ريال مدريد بنتيجة 1/3 على ملعب سانتياجو برنابيو، ليودع البطولة خاصة أن فوزه في مباراة الذهاب 0/1 لم يشفع له.

وبحسب ما أكده الصحفي الفرنسي المعروف رومان مولينا عبر فيديو تم بثه على موقع "يوتيوب"، فإن باريس يسعى للتخلص من نيمار خلال الفترة المقبلة، خاصة إنه لم يعد مرغوب في استمراره بالفريق من قبل إدارة النادي الفرنسي، التي تعتبر أن اللاعب أحد أهم الأسباب في الخروج من دوري الأبطال.

وكان نيمار انتقل إلى باريس في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو، وقام اللاعب بعد ذلك بتجديد عقده مع العملاق الفرنسي حتى عام 2025.

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