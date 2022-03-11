تخفيضات الصيف توفر 241 مليون إسترليني لمانشستر يونايتد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يمكن أن يجني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، 241 مليون جنيه إسترليني من تخفيضات الصيف، من خلال التخلي عن 16 لاعباً، ويستطيع إنفاق الحصيلة على صفقات صيفية تدعم صفوف الفريق للموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "ذا صن"، إلى إنه يمكن أن يكون مانشستر يونايتد، جاهزًا لقضاء عطلة صيفية، بعد موسم كارثي يبدو أنه سينتهي أيضاً، بلا ألقاب.

ونوهت الصحيفة إلى إنه بعدما أُقيل المدرب أولي جونار سولشاير في نوفمبر الماضي، لم تتغير حظوظ "المان يونايتد" كثيرًا تحت قيادة رالف رانجنيك، وأخرها الهزيمة المحرجة في الديربي 1-4 يوم الأحد الماضي، وهناك تكهنات بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في طريقه للرحيل بعد أن غاب عن الديربي، وكذلك ماركوس راشفورد.

واستبعد رونالدو بسبب الإصابة، بحسب رانجنيك، لكن النجم البرتغالي سافر إلى بلاده، مما أثار الحديث عن رحيله عن النادي في الصيف، ويمكن أن يتبعه راشفورد من باب الخروج، بعد أن فشل في إثارة إعجاب هذا الموسم، بتسجيله 5 أهداف فقط.

وأوضحت الصحيفة إنه إذا غادر هذا الثنائي يونايتد، فقد يجمع النادي أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من رسوم التحويل، وهذا مجرد "غيض من فيض"، كما يمكن للاعبين المعارين مثل أنتوني مارسيال ودوني فان دي بيك، الانتقال في صفقات دائمة، وكلاهما سيحصل على رسوم باهظة.

ويمكن أيضاً، للاعبين غير المحبوبين تحت قيادة رانجنيك، مثل آرون وان بيساكا ودين هندرسون، أن يجلبوا أيضًا ثروات صغيرة للنادي، وأضف إلى ذلك بيع الشباب والنجوم المنسيين، مثل براندون ويليامز وأندرياس بيريرا، والذي يخضع لمزايدة بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني من فلامينغو.

ومعهم إدينسون كافاني وجيسي لينجارد وخوان ماتا، وجميعهم من أصحاب الدخول العالية، ومن غير المرجح أن يتم تجديد عقودهم في الصيف، كما يتوقع انتقال بول بوغبا، والذي يُقال إنه يتقاضى 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، إلى ليفربول.

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