روما يعود بالفوز من أرض فيتيس في كونفرنس ليغ

المصدر: أ ف ب

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عاد روما الإيطالي بالفوز من أرض فيتيس أرنهم الهولندي 1-صفر أمس الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم.

وتميز فريق العاصمة الإيطالية بالواقعية كونه سجل هدفه من ثلاث محاولات فقط بين الخشبات الثلاث بواسطة مهاجمه سيرجيو أوليفيرا في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، مقابل 13 تسديدة للفريق الهولندي.

وكان اوليفيرا انضم الى روما في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من بورتو البرتغالي على سبيل الاعارة.

بيد إن اوليفيرا طرد في الدقيقة 79 لنيله البطاقة الصفراء الثانية، فاكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين من دون أن يتمكن أصحاب الأرض من استغلال النقص العددي في صفوف الضيوف.

وفي مباريات أخرى، حقق فينورد روتردام الهولندي فوزا عريضا على بارتيزان بلغراد الصربي 5-2 في عقر دار الاخير، وباوك سالونيك اليوناني على غنت البلجيكي 1-صفر، وسلافيا براغ التشيكي على لاسك النمساوي 4-1.

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